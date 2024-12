Stand: 20.12.2024 08:33 Uhr Raub mit Cuttermesser? 38-Jähriger in Lüneburg vor Gericht

Am Landgericht in Lüneburg hat am Freitag ein Prozess gegen einen 38-jährigen Mann wegen besonders schweren Raubes begonnen. Dem Mann wird vorgeworfen, im Juli vergangenen Jahres in Lüneburg ein Geschäft für E-Zigaretten überfallen zu haben. Laut Anklageschrift hat er einer dort anwesenden Frau ein Cuttermesser an die Kehle gehalten und Bargeld aus der Kasse gefordert. So soll er 50 Euro erbeutet haben. Für das Verfahren sind zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt, ein Urteil könnte Mitte Januar fallen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.12.2024 | 08:30 Uhr