Ramelsloh: Zwei Autos brennen in der Nacht zu Dienstag

In Ramelsloh im Landkreis Harburg sind in der Nacht zu Dienstag zwei Autos in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei von den Anwohnern des angrenzenden Hauses entdeckt. Die Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass die Flammen auf das Wohngebäude übergreifen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Fahrzeuge mutwillig in Brand gesetzt wurden und ermittelt.

