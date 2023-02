Stand: 27.02.2023 16:23 Uhr Radbruch: 18-Jähriger fährt mit Auto drei Schulkinder an

In Radbruch (Landkreis Lüneburg) hat ein 18-jähriger Autofahrer am Montagmorgen drei Schulkinder angefahren. Sie wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Der Autofahrer sei vermutlich von der Sonne geblendet worden und habe eine rote Ampel übersehen, hieß es weiter. Die Kinder im Alter von sieben und neun Jahren seien in diesem Moment mit ihren Rollern über die Straße gefahren. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.02.2023 | 13:30 Uhr