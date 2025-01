Stand: 20.01.2025 13:24 Uhr Rache-Mord in Visselhövede: Urteile sind rechtskräftig

Wegen Mordes aus Rache bleiben zwei verurteilte Männer lebenslang im Gefängnis. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision der beiden Verurteilten verworfen - und somit die Urteile des Landgerichts Verden vom Februar 2023 bestätigt. Der Mord selbst war bereits im Jahr 2017 geschehen: Vor einer Grundschule in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) wurde von einem fahrenden Motorrad auf einen 46-Jährigen geschossen, der Mann wurde dabei tödlich verletzt. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war die Tat eine Reaktion auf eine Gewalttat in Albanien. Dort hatte das spätere Mordopfer 2011 einen Cousin der beiden später in Verden verurteilten Männer getötet. Nach einer Haftstrafe war er nach Deutschland geflohen.

Weitere Informationen Lebenslange Haft wegen Mordes aus Rache in Visselhövede Zwei weitere Männer müssen ins Gefängnis. Wer 2017 vom Motorrad aus schoss, konnte nicht abschließend geklärt werden. (22.02.23) mehr Lebenslange Haft im "Blutrache-Prozess" Das Landgericht Verden hat einen 23-Jährigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann war im Januar 2017 an der Tötung eines 46-Jährigen in Visselhövede beteiligt. (28.03.2018) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min