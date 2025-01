Stand: 15.01.2025 09:35 Uhr Prozessbeginn in Verden: Pflegetochter jahrelang missbraucht?

Vor dem Landgericht Verden muss sich seit Mittwoch ein Mann aus Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) verantworten, der über Jahre seine minderjährige Pflegetochter missbraucht haben soll. Dem 55-Jährigen wird nach Angaben des Gerichts schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Demnach soll er sich in der Zeit von 2004 bis 2019 mehrmals an seiner Pflegetochter vergangenen haben. Unter anderem soll es dabei laut Gericht in einem Fall zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Zum Auftakt sollen fünf Zeuginnen und Zeugen aussagen, wie das Gericht mitteilte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.01.2025 | 07:30 Uhr