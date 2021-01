Stand: 08.01.2021 08:37 Uhr Prozess um versuchten Mord: Angeklagter räumt Vorwürfe ein

Im Prozess um versuchten Mord in Schneverdingen hat der Angeklagte die Tat vor dem Landgericht Lüneburg am Donnerstag überwiegend eingeräumt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben einer Sprecherin sagte der 52-jährige Familienvater aber auch, dass er sich nicht an den Moment erinnern könne, in dem er mit einem Messer auf seine Frau eingestochen habe. Laut Anklage soll der Mann seine Frau im gemeinsamen Haus heimtückisch angegriffen haben, nachdem diese ihm gesagt hatte, dass sie sich trennen wolle. Die Frau konnte durch eine Operation gerettet werden. Ein Urteil könnte bereits kommende Woche fallen.

