Prozess um Dreifachmord in Bispingen geht weiter Stand: 24.11.2021 06:45 Uhr Am Landgericht Lüneburg wird heute der Prozess um den Dreifachmord von Bispingen fortgesetzt. Die Anklage wirft einem 35-Jährigen vor, seine Partnerin und deren zwei Kinder im Mai getötet zu haben.

Ursprünglich war der zweite Verhandlungstag für den vergangenen Freitag angesetzt gewesen. Da ein Mitglied der Kammer aber erkrankt war, musste der Termin verschoben werden. Besonders die Angehörigen der Todesopfer hoffen als Nebenkläger darauf, dass sich der Angeklagte heute möglicherweise doch noch zu den Vorwürfen und Taten einlassen wird - was den Prozess erheblich verkürzen könnte. Zum Auftakt hatte sich der Mann nicht geäußert. Zum Ende des ersten Verhandlungstages aber hatte der Vorsitzende Richter noch einige Worte an den 35-Jährigen und auch dessen Verteidiger gerichtet: Man möge erneut diskutieren, ob es bei diesem Schweigen bleiben soll. Unabhängig davon sind heute fünf Zeugen geladen.

Videos 4 Min Prozess um Dreifachmord in Bispingen gestartet Der Angeklagte soll seine Freundin und deren Kinder brutal getötet haben. Er schweigt zu den Vorwürfen. (16.11.2021) 4 Min

DNA-Spuren belasten Angeklagten

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord in drei Fällen, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern mit Todesfolge sowie eine Vergewaltigung mit Todesfolge vor. Zudem habe er bei den brutalen Geschehnissen in den frühen Morgenstunden des 16. Mai in Bispingen (Heidekreis) seinen Geschlechtstrieb durch Strangulation und Vergewaltigung befriedigt. Die Staatsanwaltschaft habe bei ihren umfangreichen Ermittlungen DNA-Spuren am Tatort sichergestellt, sagte Gerichtssprecherin Christina Edinger dem NDR in Niedersachsen. Diese Spuren deuteten auf den Beschuldigten hin.

