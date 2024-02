Stand: 14.02.2024 07:08 Uhr Prozess: Gestohlene Container für Marihuana-Plantage genutzt?

Vor dem Landgericht Stade beginnt läuft seit MIttwoch ein Prozess wegen Drogenhandels und Diebstahls. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren. Die beiden Männer sollen zunächst von einer Werft in Hamburg zwei große Schiffscontainer gestohlen und dann auf dem Grundstück des 31-Jährigen in Kutenholz (Landkreis Stade) vergraben haben. Genutzt wurden die Container dann laut Anklage als Marihuana-Plantage. Auf dem Grundstück sind größere Mengen Marihuana und Amphetamine gefunden worden. Die Drogen waren offenbar für den Weiterverkauf abgepackt. Ähnliche Funde gab es auch noch auf einem Grundstück in Stade, wo der 36-Jährige lebt. Ein Urteil könnte Anfang März fallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.02.2024 | 08:30 Uhr