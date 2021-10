Stand: 22.10.2021 16:44 Uhr Preis für Denkmalschutz geht an Rundlingsverein Jameln

Der deutsche Preis für Denkmalschutz geht in diesem Jahr an den Rundlingsverein in Jameln im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Der Verein wurde 1969 gegründet, die Mitglieder setzen sich seit über 50 Jahren für den Schutz der Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland ein. "Rundlinge sind keine musealen Zonen - in ihnen soll aktives Leben pulsieren", schreibt der Verein auf seiner Homepage. Während in anderen Regionen Deutschlands Rundlinge schon früh umgebaut wurden, setzte sich die Niedersächsische Baupflege schon 1976 mit den Rundlingen auseinander. Die Dorfstrukturen im Wendland blieben weitgehend erhalten - eben auch, weil sich der Rundlingsverein dafür stark gemacht hat.

