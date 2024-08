Zwei Friedhofswege und eine Postleitzahl: Chaos bei Postzustellung Stand: 28.08.2024 15:00 Uhr In der Gemeinde Hohnstorf/Elbe gibt es seit Anfang des Jahres einen Friedhofsweg. Das Problem: Den Straßennamen gibt es auch in Hittbergen - und beide Gemeinden im Landkreis Lüneburg haben dieselbe Postleitzahl 21522.

Dadurch kommt es immer wieder zu Problemen bei der Post- und Paketzustellung. Lars Henning wohnt in der neuen Friedhofstraße in Hohnstorf/Elbe (Landkreis Lüneburg). Er berichtete dem NDR Niedersachsen, dass bei ihm regelmäßig Pakete vor dem Haus abgestellt werden, die gar nicht für ihn bestimmt sind. Seine Frau fahre dann herum und versuche die Pakete an die richtigen Personen zu verteilen. Über das seit Monaten bestehende Straßennamens-Chaos hatte zuerst die "Lüneburger Landeszeitung" berichtet.

Gemeinde will mit Anwohnenden eine Lösung finden

Früher hieß der Teil der Straße, in dem Henning wohnt Adolf-Lüchau-Weg. Die Gemeinde hatte das Ende dieser Straße Anfang des Jahres umbenannt, weil in dem anderen Teil des Adolf-Lüchau-Weges mehr Hausnummern für ein Neubaugebiet benötigt werden. Der Verwaltungsvertreter der Gemeinde Hohnstorf/Elbe, Andreas Köhlbrandt (SPD), zeigte sich gegenüber dem NDR Niedersachsen überrascht über die Problematik mit der Postzustellung. Davon habe er erst jetzt erfahren. Man wolle nun mit den Betroffenen ins Gespräch kommen und gemeinsam eine Lösung finden.

