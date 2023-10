Posse um Landjugend-Hütte: Landkreis Lüneburg besteht auf Abriss Stand: 16.10.2023 19:44 Uhr Im Fall einer Schutzhütte in der Kronsbergheide bei Amelinghausen bleibt der Landkreis Lüneburg hart: Die im Mai von der Landjugend gebaute Hütte muss abgerissen werden. Nun geht es wohl vor Gericht.

Das Ergebnis sei eindeutig, die Hütte könne so nicht bleiben, teilte eine Sprecherin des Landkreises am Montag mit. Grund ist der Standort des Gebäudes: Dieser ist nach Einschätzung des Landkreises so wertvoll, dass andere Interessen - zum Beispiel von Wanderern - zurückstehen müssen. Es handele sich um ein streng geschütztes Biotop mit Magerrasen und mehr als 30 seltenen Arten, betonte die Sprecherin. Der Landkreis, der aufgrund einer Anzeige von Unbekannt den Fall geprüft hat, habe alle Ausnahmemöglichkeiten betrachtet, keine davon greife. Das habe auch das Umweltministerium bestätigt.

VIDEO: Kronsbergheide: Anzeige torpediert 72-Stunden-Aktion (25.07.2023) (3 Min)

Gemeinde Amelinghausen soll Hütte abreißen

Weil für die rund 30 Quadratmeter große Hütte zudem eine Baugenehmigung fehlt, müsse der Bereich nun so wiederhergestellt werden, wie er zuvor war, so der Landkreis. Umsetzen müsse dies der Auftraggeber des Bauwerks - also Samtgemeinde und Gemeinde Amelinghausen. Diese hatten die Idee für den Bau der Hütte, den die Landjugend im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion im Mai übernahm. Die Entscheidung, dass sie nun abgerissen werden muss, ist bereits amtlich: Entsprechende Bescheide wurden am Montag verschickt.

Landkreis rechnet mit Klage - und schlägt Kompromiss vor

Ein Schlussstrich in der Posse? Davon geht der Landkreis nicht aus. Die Kommune rechnet damit, dass es nun zum Rechtsstreit kommt. Samtgemeinde und Gemeinde Amelinghausen hätten dies bereits angekündigt. "Natürlich hoffen wir auf Einsicht und keinen langen Rechtsstreit", sagte Landkreisrätin Sigrid Vossers. Um die Klage doch noch abzuwenden, bietet der Landkreis an, den Bau einer Hütte an einer anderen Stelle zu unterstützen - diesmal aber in enger Absprache und mit Bauantrag. Allerdings: Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten waren Versuche, einen Kompromiss zu finden, gescheitert - trotz intensiver Auseinandersetzung und einem Vor-Ort-Termin, so die Kreissprecherin.

Bürgermeisterin: Rasenfläche gehört nicht zu Landschaftsschutzgebiet

Amelinghausens Bürgermeisterin Mareike Witte (CDU) hatte in der Vergangenheit betont, dass die Gemeinde sich im Vorfeld des Baus über die Lage beim Eigentümer und dem Bauamt erkundigt habe. Dabei sei festgestellt worden, dass die Rasenfläche, auf der die Hütte errichtet wurde, aus dem Landschaftsschutzgebiet ausgegrenzt sei.

