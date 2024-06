Stand: 26.06.2024 10:10 Uhr Polizei will Tuner bei "lockerem Talk" informieren

Bei einem lockeren "Tuning-Talk" will die Polizeiinspektion Lüneburg tuning-begeisterte Auto- und Motorradfahrer beraten. Am Freitag, 28. Juni kommt die Arbeitsgruppe "Auto-Poser" der Polizei dazu von 18 bis 21 Uhr zum Hammerstein-Parkplatz in Uelzen. Die Beamten beraten, wie Fahrzeuge legal getunt werden können. Sie bieten auch kostenlose Schallpegelmessungen an, teilt die Polizei mit. So könne jeder testen, wie laut das Fahrzeug ist. Bußgelder sollen aber nicht erhoben werden. Seit geraumer Zeit mehren sich laut Polizei insbesondere in den Nächten und am Wochenende Beschwerden von Bürgern. Diese beklagen, dass getunte Autos unnötigen Lärm verursachten und die Fahrer sich oft nicht an geltende Verkehrsregeln hielten. Um zu sensibilisieren, setzt die Polizeiinspektion Lüneburg neben einem präventiven Infoaustausch auch weiter auf gezielte Kontrollen.

