Stand: 31.12.2021 11:44 Uhr Polizei löst Corona-Proteste in Munster auf

In Munster (Heidekreis) hat die Polizei am Donnerstagabend Corona-Proteste aufgelöst und mehrere Verfahren eingeleitet. Die etwa 100 Teilnehmer in der Innenstadt hätten weder Abstände eingehalten noch einen Mund-Nasenschutz getragen, teilte die Polizei mit. Auch hätten die Demonstranten eine Kontaktaufnahme durch die Beamten ignoriert. Zahlreiche Platzverweise seien ausgesprochen und Personalien aufgenommen worden, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.12.2021 | 13:00 Uhr