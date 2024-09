Stand: 08.09.2024 15:19 Uhr Polizei kommt wegen Wasserschaden - und findet Würgeschlange

Eine etwa zwei Meter lange Würgeschlange hat in Walsrode (Landkreis Heidekreis) am Samstag die Polizei überrascht. Eigentlich seien die Beamten wegen eines Wasserschadens vom Hausmeister gerufen worden - um dabei zu sein, wenn die Tür geöffnet wird, teilte die Polizei mit. Das war aber nicht nötig, weil der zwischenzeitlich eingetroffene Tierhalter die Tür zu seiner Wohnung selbst öffnete. Die zwei Polizisten waren schlussendlich mit der Schlange beschäftigt: Wegen des Wasserschadens habe das Tier nicht in der Wohnung bleiben können, hieß es. Weil der Tierhalter keine andere Unterbringungsmöglichkeit gehabt habe, brachten die Polizisten die Schlange in eine Betreuungsstation nach Soltau. Dafür hätten sie das Tier vorsichtig und unter der telefonischen Anleitung der Wildtierhilfe in ein Tuch eingewicklet. Die Rautenpython war den Angaben zufolge artgerecht in einem Terrarium gehalten worden. Von ihr sei keine Gefahr ausgegangen.

