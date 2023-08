Rätsel um Würgeschlangen: Spaziergänger finden erneut Pythons Stand: 29.08.2023 12:03 Uhr Insgesamt acht Königspythons sind in den vergangenen zehn Tagen in der Samtgemeinde Dörpen (Landkreis Emsland) gefunden worden. Woher die Schlangen stammen, ist für Feuerwehr und Polizei ein Rätsel.

Zuletzt haben Passanten am Montag zwei Würgeschlangen in Walchum gefunden. Wie auch bei den sechs weiteren entdeckten Tieren soll es sich den Angaben zufolge um Königspythons handeln. Die erste Schlange war am 19. August auf einer Straße in Hasselbrock aufgetaucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Mit Schaufeln, Säcken und Kisten hätten die Einsatzkräfte das Tier gepackt und zum Tierpark Nordhorn gebracht, sagte Sprecher Jens Sievers. Am vergangenen Freitag musste eine weitere Würgeschlange eingefangen werden - am Sonntag fanden die Einsatzkräfte gleich vier Pythons.

Tierpark Nordhorn kümmert sich um Würgeschlangen

Momentan sind die insgesamt acht Würgeschlangen im Tierpark Nordhorn untergebracht. Sie werden dort tierärztlich untersucht und gefüttert. Der Zoo stoße jedoch langsam an seine Grenzen, erklärte die Feuerwehr. Bisher ist noch unklar, woher die Schlangen stammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise werde auch mit den Tierärzten in der Region gesprochen, erklärte ein Polizeisprecher. Das Veterinäramt des Landkreises rät bei weiteren Schlangensichtungen, in jedem Fall die Polizei oder das Ordnungsamt zu informieren.

