Stand: 28.04.2021 11:29 Uhr Polizei findet Marihuana-Plantage in Ex-Fitnessstudio

Lüneburger Kriminalpolizisten haben am Dienstag in Bleckede eine professionelle Marihuana-Plantage aufgedeckt. Die Anlage befand sich in einem stillgelegten Fitnessstudio. Vor Ort entdeckten Beamte nicht nur die Plantage, sondern nahmen auch zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren fest. Einer der Männer versuchte vor der Festnahme durch einen schmalen Kellerschacht zu flüchten, blieb aber in diesem stecken und verletzte sich dabei leicht. Außerdem stellten die Beamten rund 1.800 Marihuana-Pflanzen sowie 22 Kilogramm Cannabis-Blüten sicher. Die 26 und 27-Jährigen sollten am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen sie wird nun wegen des Anbaus und Vertriebs von Drogen ermittelt. Die Spurensicherung will die Plantage in Bleckede noch weiter unter die Lupe nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.04.2021 | 13:30 Uhr