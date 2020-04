Stand: 14.04.2020 09:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pfleger positiv: 15 Klinikmitarbeiter in Quarantäne

Wer sich krank fühlt, sollte auf jeden Fall zu Hause bleiben - das gilt in diesen Tagen noch einmal mehr. Ein Krankenpfleger an der Capio Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat das offenbar nicht so genau genommen. Er hat seine Corona-Symptome verschwiegen und zunächst einige Tage weitergearbeitet. Wie der Landkreis mitteilte, bemerkten Ärzte der 100-Betten-Klinik am Karfreitag die Symptome des 34-Jährigen und ordneten sofort einen Abstrich an - die Probe fiel positiv aus. Der Mann soll vor seinem Test bereits bis zu fünf Tage leichte Symptome gehabt haben. Warum er sie verschwieg, ist bisher nicht bekannt. Der Pfleger war als Leiharbeitskraft eingesetzt.

Kontakt zu Mitarbeitenden und Patienten

Die Klinik geht davon aus, dass der Mann Kontakt zu 15 Krankenhausbeschäftigten hatte. Das Gesundheitsamt ordnete für alle Betroffenen, elf Pflegekräfte und vier Ärzte, Quarantäne an. Außerdem sollen laut Klinikum nach jetzigem Stand zuletzt 14 Patienten von dem Mann betreut worden sein. Bei ihnen werde grundsätzlich mit Schutzkleidung gearbeitet, hieß es seitens der Klinik.

