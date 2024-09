Stand: 25.09.2024 08:03 Uhr Pflegearbeiten in Harburgs Heideflächen starten diese Woche

Im Landkreis Harburg beginnen in dieser Woche die Pflegearbeiten auf den Heideflächen. Los geht es in der Nähe des kleinen Brunsbergs und in der Sprötzer Heide, heißt es aus dem Kreishaus. Damit die Heide nicht von Büschen und Bäumen überwuchert wird, lässt der Landkreis unter anderem Gehölze schneiden. Im Büsenbachtal und in den Wörmer Wäldern werden Kiefern gefällt. Teilweise soll auch die nährstoffreiche Humusschicht abgetragen werden. Im Zusammenhang mit den Arbeiten sollen auch illegale Trampelpfade in der Heide gesperrt werden. In den Naturschutzgebieten gilt das Wegegebot.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.09.2024 | 06:30 Uhr