Stand: 18.07.2023 09:17 Uhr Pfandflasche mit unbekannter Flüssigkeit löst Großalarm aus

Gasgeruch hat am Montagabend in einem Getränkemarkt in Stade einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte vermutlich ein Kunde eine Plastikflasche mit einer unbekannten Flüssigkeit in den Pfandautomaten gesteckt. Als die Flasche zerdrückt wurde, habe sich ein intensiver Gasgeruch im Getränkemarkt ausgebreitet. Zwei Mitarbeiter kamen vorsorglich ins Krankenhaus. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Jetzt soll untersucht werden, um welche Flüssigkeit es sich gehandelt hat.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.07.2023 | 09:30 Uhr