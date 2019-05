Stand: 20.05.2019 15:24 Uhr

Panzerlehrbrigade 9 vor Kanzlerin einsatzbereit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Montag die Panzerlehrbrigade 9 in Munster (Heidekreis) besucht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Panzerlehrbrigade bildet derzeit den Kern der sogenannten Speerspitze der schnellen Eingreiftruppe der NATO. Die Kanzlerin wurde auf dem Truppenübungsplatz vom Kommandeur der Panzerbrigade, Brigadegeneral Ullrich Spannuth, begrüßt. Merkel betonte, wie wichtig die NATO-Eingreiftruppe ist. Vor der Ukraine-Krise habe sie sich nicht vorstellen können, dass die Verteidigung des Bündnis-Gebietes wieder eine solch vordringliche Aufgabe werden könnte, so Merkel. Die Bundesregierung setze sich angesichts der Materialknappheit dafür ein, dass die Bundeswehr auch weiterhin mehr Geld aus dem Bundeshaushalt bekomme, sagte die Kanzlerin.

Merkel inspiziert Speerspitze der NATO







Halbe Stunde Kampfeinsatz - zur Probe

Die Soldaten führten Merkel am größten Heeresstandort der Bundeswehr eine Gefechtsübung vor. Eine halbe Stunde lang bekam die Kanzlerin unter anderem Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zu sehen. Tornado-Jets überflogen das Gelände mit ohrenbetäubendem Lärm. Geübt wurde, dass eine Vorhut der 8.000 Mann starken Eingreiftruppe zu einem Krisenherd in einem NATO-Staat gerufen wird, um ein angegriffenes Dorf zurück zu erobern.

Eingreiftruppe nach Krimbesetzung gegründet

Die Eingreiftruppe soll innerhalb von 48 bis 72 Stunden an jeden Ort verlegbar sein, an dem sie eingesetzt werden soll. Sie war 2014 als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim durch Russland von den NATO-Staaten gegründet worden. Neun Nationen beteiligen sich an dem multinationalen Verband.

Merkel besucht NATO-Eingreiftruppe in Munster NDR//Aktuell - 20.05.2019 14:00 Uhr Deutschland ist in diesem Jahr hauptverantwortlich für die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Kanzlerin Merkel hat die Truppe in Munster besucht.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 20.05.2019 | 14:00 Uhr