Stand: 08.08.2023 08:15 Uhr Ostumgehung Lüneburg: Acht Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lüneburger Ostumgehung am Montagabend sind acht Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kleinkinder. An dem Unfall waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Die Umgehung im Zuge der Bundesstraße 4 wurde in Richtung Süden gesperrt. Laut Polizei hatte zunächst eine Autofahrerin zwischen den Anschlussstellen Lüneburg-Nord und Adendorf auf der rechten Fahrbahn angehalten, weil ihr Gaspedal nicht mehr reagierte. Zwar bremste ein nachfolgender Autofahrer noch rechtzeitig, dahinter konnte aber ein Transporterfahrer nicht mehr reagieren. Er fuhr auf und schob die beiden stehenden Wagen zusammen. Danach prallte noch ein Pkw in die Unfallstelle. Nach zwei Stunden konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

