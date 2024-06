Stand: 23.06.2024 19:45 Uhr Niedersächsischer Landesverband der Werteunion gegründet

In Walsrode (Landkreis Heidekreis) hat sich am Sonntag ein niedersächsischer Landesverband der Partei Werteunion gegründet. Der Bundesvorsitzende, der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, war nach Parteiangaben bei der Veranstaltung dabei. Zum Landesvorsitzenden wurde demnach der Allgemeinmediziner Steffen Grüner aus Osnabrück gewählt. Die Werteunion war Anfang des Jahres als Partei gegründet worden. Nach den Worten ihres neuen Landesvorsitzenden will die Werteunion die Lücke zwischen der "linken" CDU und der "rechten" AfD füllen. Bundesweit hat die Werteunion nach eigenen Angaben rund 700 Mitglieder, in Niedersachsen soll es derzeit mehr als 100 Mitglieder geben.

