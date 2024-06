Niedersächsischer Landesverband der Werteunion gegründet Stand: 24.06.2024 07:02 Uhr In Walsrode (Landkreis Heidekreis) hat sich am Sonntag ein niedersächsischer Landesverband der Partei Werteunion gegründet. Zielgruppe sollen enttäuschte konservativ-liberale Wähler sein.

Die Werteunion will auch in Niedersachsen als neue Partei zwischen CDU/CSU und AfD Wähler, Wählerinnen und Mitglieder finden. Die Anfang des Jahres neu gegründete Partei will eigenen Angaben zufolge die Lücke zwischen der "linken" CDU und der "rechten AfD" füllen. Der Bundesvorsitzende, der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, war nach Parteiangaben bei der Veranstaltung in Walsrode dabei. Zum Landesvorsitzenden wurde demnach der Allgemeinmediziner Steffen Grüner aus Osnabrück gewählt. "Wir werden den traditionellen, konservativ-freiheitlichen Werten wieder mehr Geltung verschaffen", sagte Grüner.

Keine Frauen in der Partei

Der niedersächsische Landesvorstand besteht laut Grüner bisher aus zehn Männern. Es sei noch nicht gelungen, Frauen für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. In Niedersachsen seien derzeit mehr als 100 Mitglieder verzeichnet. Weitere Interessierte hätten Aufnahmeanträge gestellt. Bundesweit gibt die Partei an, rund 700 Mitglieder zu haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min