Stand: 25.10.2021 12:55 Uhr Neun Brände in einer Nacht - Polizei sucht Brandstifter

Nach einer Serie von Bränden am Wochenende in Buxtehude (Landkreis Stade) hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Brände gelegt wurden. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 150.000 Euro. Die unbekannten Täter hatten in der Nacht auf Sonntag unter anderem eine Doppelgarage in Brand gesetzt, ein Porsche wurde darin ein Raub der Flammen. Außerdem brannten ein Carport sowie Mülltonnen. Ein weiteres Auto und ein Haus wurden bei weiteren Feuern ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde bei den insgesamt neun Bränden niemand. Hinweise nimmt die Polizei in Buxtehude unter der Telefonnummer (04161) 64 71 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.10.2021 | 13:30 Uhr