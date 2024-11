Stand: 25.11.2024 13:48 Uhr Neue Hinweise: Noch mehr Verbrechen des Göhrde-Mörders?

Bei der Polizei sind in den vergangenen Wochen neue Hinweise eingegangen, dass der mutmaßliche Göhrde-Mörder für weitere - noch ungeklärte - Straftaten verantwortlich sein könnte. Eine mögliche Spur führt nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurden 1991 zwei Frauen getötet. Ein weiterer Zusammenhang könnte mit den sogenannten "Discomorden" im Raum Cuxhaven bestehen. In den 1970er- und 1980er-Jahren verschwanden dort mehrere junge Frauen, nachdem sie eine Disco besucht hatten. Eine mögliche Zeugin soll sich dazu anonym in einem Onlineportal gemeldet haben. Bei der Polizeidirektion Lüneburg sind diese neuen Hinweise bekannt. Man gehe jedem Hinweis nach, sagte eine Sprecherin. Eine heiße Spur sei bisher jedoch nicht dabei. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Friedhofsgärtner Kurt-Werner Wichmann noch mehr Morde begangen hat als bisher bekannt.

