27.11.2024 Keine heiße Spur zu möglichen weiteren Taten von Göhrde-Mörder

Nach Hinweisen in der vergangenen Woche, dass der mutmaßliche Göhrde-Mörder für weitere - noch ungeklärte - Straftaten verantwortlich sein könnte, gibt es laut Polizei keine heiße Spur. Eine Sprecherin geht aber davon aus, dass der verstorbene Friedhofsgärtner Kurt-Werner Wichmann noch mehr Morde begangen hat als bisher bekannt. Man gehe jedem Hinweis nach. Eine mögliche Spur führt nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurden 1991 zwei Frauen getötet. Ein weiterer Zusammenhang könnte mit den sogenannten "Disco-Morden" im Raum Cuxhaven bestehen. In den 1970er- und 1980er-Jahren verschwanden dort mehrere junge Frauen, nachdem sie eine Disco besucht hatten. Eine mögliche Zeugin soll sich dazu anonym in einem Onlineportal gemeldet haben.

