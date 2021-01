Neue Elbbrücke: Ausstieg von Neu Darchau noch nicht das Ende Stand: 06.01.2021 15:22 Uhr Nachdem die Gemeinde Neu Darchau den Vertrag über Planung und Bau einer Elbbrücke gekündigt hat, sieht Lüchow-Dannenbergs Landrat Jürgen Schulz keine rechtliche Grundlage für das Ende des Projekts.

Es mache zwar deutlich, dass die Gemeinde den Bau der Brücke auf ihrem Gebiet ablehnt, sagte Schulz (parteilos). Rechtlich würde es sich aber nur auswirken, wenn der Landkreis Lüchow-Dannenberg den Vertrag mit dem Landkreis Lüneburg aufkündige. Dies sei durchaus möglich, so Schulz, falls der Kreistag dies Ende Januar so beschließen sollte.

Landkreis Lüneburg will an Vereinbarung festhalten

Lüneburgs Landrat Jens Böther (CDU) hatte allerdings bereits gesagt, dass er keinen Kündigungsgrund sieht - der Landkreis halte an der Brückenvereinbarung fest. "Wir planen eine Ortsumfahrung, und die planen wir weiter", so Böther. Für weitere Gespräche stehe die Verwaltung zur Verfügung.

Neu Darchau fühlt sich nicht genügend informiert

Die Gemeinde Neu Darchau will die Pläne für die Elbbrücke auf ihrem Gebiet nicht länger mittragen, wie sie am Dienstag bekannt gab. Bürgermeister Klaus-Peter Dehde (SPD) hatte den Brückenvertrag mit dem Landkreis deshalb gekündigt. In dem Kündigungsschreiben heißt es, dass sich die Gemeinde vom Landkreis Lüneburg nicht genügend über die Pläne, den Bau und die Finanzierung der Brücke informiert fühle. Bürgermeister Dehde empfiehlt nach eigenen Worten auch der Samtgemeinde Elbtalaue und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, den Vertrag wegen der finanziellen Risiken für nichtig zu erklären.

