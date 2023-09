Stand: 25.09.2023 08:51 Uhr Nächtlicher Überfall mit Kanthölzern auf Familie in Buchholz

Vier Männer haben am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in Buchholz (Landkreis Harburg) eine Familie überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter nachts an der Wohnungstür geklingelt. Als geöffnet wurde, stürmten sie hinein und schlugen auf die Familie – ein Elternpaar mit drei erwachsenen Kindern – ein. Dazu nutzten sie vermutlich Kanthölzer. Vier Familienmitglieder wurden leicht am Kopf verletzt und kamen ins Krankenhaus. Im Vorfeld der Tat hatte es offenbar Streitigkeiten gegeben. Kurz nach dem Überfall konnten in Hamburg vier Tatverdächtige in einem Fahrzeug festgestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.09.2023 | 08:30 Uhr