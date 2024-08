Stand: 29.08.2024 10:21 Uhr Nach tödlichem Feuer in Lüneburger Altstadt: War es Brandstiftung?

Nach dem Brand in der Lüneburger Altstadt, bei dem ein 27-jähriger ums Leben gekommen ist, wird nun gegen zwei Männer wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Das erklärte die Staatsanwaltschaft in Lüneburg gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Das Feuer sei "aufgrund unsachgemäßen Umgangs mit einer grundsätzlich eher ungefährlichen Feuerquelle im Gebäude" ausgebrochen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg, Jan Christoph Hillmer. Weil die Ermittlungen im Fall noch laufen, konnte er keine konkreteren Angaben machen. Bei dem Dachstuhlbrand in der Lüneburger Altstadt war am 18. August ein 27-jährige Bewohner gestorben. Ein weiterer Mitbewohner konnte sich durch einen Sprung auf ein Luftkissen retten.

