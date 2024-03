Stand: 07.03.2024 08:25 Uhr Nach Wolfsrissen: Umweltminister Meyer trifft Schafhalter

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) besucht heute in der Samtgemeinde Suderburg (Landkreis Uelzen) zwei Schafhalter. Anlass ist nach Angaben des Ministeriums, dass es dort in letzter Zeit Wolfsrisse auf Schafweiden gegeben hat. Die betroffenen Tierhalter sowie Gemeindevertreter hätten daraufhin den Minister eingeladen. Meyer wolle sich nun selbst ein Bild von der Situation vor Ort machen und im Gespräch Fragen klären. Dabei werde es um den Herdenschutz sowie um die Möglichkeit zu schnellen Abschüssen von Wölfen gehen. An dem Gespräch nehmen auch Samtgemeindebürgermeister Wolf-Dietrich Marwede (parteilos) sowie zwei Gemeindebürgermeister teil.

