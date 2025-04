Stand: 23.04.2025 16:42 Uhr Nach Raubüberfall in Seevetal: Tatverdächtige in U-Haft

Nach einem Raubüberfall in Seevetal-Ramelsloh (Landkreis Harburg) sind die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Richter hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg nach einer Anhörung die Haftbefehle erlassen, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollen die beiden Männer im Alter von 16 und 26 Jahren am Dienstag einen Senioren auf einem Parkplatz vor einer Bankfiliale überfallen haben. Der 64-Jährige wollte laut Polizei Geld einzahlen. Kurz vor dem Gebäude entrissen ihm demnach zwei Männer eine Umhängetasche mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Sie flüchteten zu Fuß. Der 16-Jährige wurde von einem Zeugen gestoppt, hieß es. Der zweite Täter wurde den Angaben zufolge mit zwei Hubschraubern, Spürhunden und einer Drohne gesucht. Die Hunde führten die Ermittler schließlich zu ihm, so die Polizei. Er hatte sich demnach in der Nähe der Bank versteckt und eine hohe Geldsumme bei sich getragen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.04.2025 | 13:30 Uhr