Stand: 02.11.2020 12:42 Uhr Nach Beschwerden setzt Landkreis mehr Schulbusse ein

Auch der Landkreis Harburg setzt jetzt im Schülerverkehr mehr Busse ein. Das teilte ein Kreissprecher mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In der vergangenen Woche seien zusätzlich bereits sechs Reisebusse unterwegs gewesen, heute sei noch ein siebter dazugekommen. Die Zusatzfahrzeuge sind zum Beispiel zwischen Egestorf und Salzhausen im Einsatz. Eltern und Schüler hatten sich über die Enge in den Schulbussen beklagt und Infektionen mit dem Coronavirus befürchtet. Nach Angaben des Kreissprechers laufen zudem Gespräche, ob Schulen versetzte Unterrichtszeiten einführen, um Gedränge in Bussen zu verhindern.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.11.2020 | 13:30 Uhr