Stand: 06.05.2025 15:28 Uhr Munster: Fahrgast beleidigt und verletzt Zugbegleiter

In einer Regionalbahn von Soltau (Heidekreis) nach Uelzen ist ein Zugbegleiter beleidigt und verletzt worden. Kurz vor dem Halt des Zuges im Bahnhof Munster war es am Samstagnachmittag laut Bundespolizei zum Streit zwischen dem 34-jährigen Zugbegleiter und einem unbekannten Reisenden gekommen. Auslöser war den Angaben zufolge die Fahrkartenkontrolle: Die Begleiterin des Unbekannten habe keinen Fahrschein für ihr Fahrrad vorweisen können, so eine Sprecherin. Der Mann soll den Zugbegleiter mehrfach beleidigt sowie im weiteren Verlauf auch gestoßen und geschlagen haben. In Munster verließen der Angreifer und seine Begleiterin den Zug. Der Mann soll etwa 19 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Er war den Angaben zufolge dunkel gekleidet und hat schwarze längere Haare. Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0421) 16299 7777 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.05.2025 | 13:30 Uhr