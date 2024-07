Stand: 08.07.2024 10:51 Uhr Mit Promille am Steuer: Flucht vor der Polizei endet im Graben

In der Nacht zu Samstag sind drei Menschen bei der Flucht vor der Polizei in Zeven (Landkreis Rotenburg) gegen mehrere Bäume geprallt. Der Fahrer des Wagens ignorierte das Anhalte-Signal der Polizei und beschleunigte stattdessen. Die kurze Verfolgungsfahrt endete am Straßenrand, als das Auto von der Fahrbahn abkam und in mehrere Bäume krachte, so die Polizei. Die Beamten maßen einen Alkoholwert von 1,48 Promille bei dem Fahrer. Auch die anderen beiden Insassen des Fahrzeuges waren nach Polizeiangaben betrunken. Das Auto wurde bei dem Unfall total zerstört, die Insassen verletzt und der Fahrer eingeklemmt. Rettungskräfte konnten den Mann befreien.

