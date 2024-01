Stand: 17.01.2024 11:00 Uhr Mist vor Finanzamt in Stade gekippt: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch eine Ladung Mist vor das Finanzamt Stade gekippt. Nach Angaben der Polizei steckte eine Holzlatte mit einer aufgemalten Ampel in dem Haufen. Die Polizei prüft nun, ob es sich bei der Aktion um einen Verstoß gegen das Abfallgesetz handelt. Dafür drohten Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro, sagte ein Sprecher. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

