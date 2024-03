Stand: 08.03.2024 16:52 Uhr Millionen-Investition für Lüneburgs Schulen

Der Landkreis Lüneburg hat Investitionen in Höhe von rund 30 Millionen Euro für die regionalen Schulen geplant. Laut Angaben des Landkreises hat die Kreisverwaltung jetzt eine Liste über geplante Sanierungen an den Bildungszentren präsentiert. Der Auslöser dafür war eine Einladung der gewerblichen und technischen Berufsschule in Lüneburg. Sie lud den zuständigen Ausschuss Anfang März ein, um einen Überblick über notwendige Sanierungen zu geben. Für die Berufsschule seien 1,9 Millionen Euro vorgesehen, so der Landkreis. Weitere Investitionen seien unter anderem für die Schulzentren in Bleckede, Bardowick, Scharnebeck, Adendorf und Oedeme geplant.

