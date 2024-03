Stand: 22.03.2024 09:25 Uhr Metronom warnt vor Zugausfällen wegen Bauarbeiten

Bei der Eisenbahngesellschaft Metronom wird es in den kommenden zwei Wochen zu Einschränkungen im Fahrplan kommen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Trotz aller Bemühungen ließen sich kurzfristige Zugausfälle nicht vermeiden, hieß es. Hintergrund sind demnach Bauarbeiten - vor allem im Großraum Hamburg -, die Urlaubszeit und ein leicht erhöhter Krankenstand. Wegen der Bauarbeiten seien eigentlich zusätzliche Schichten nötig, doch die Personaldecke sei dünn, erklärte ein Sprecher. Das Unternehmen mit Sitz in Uelzen bemühe sich, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über die Verbindungen informieren.

