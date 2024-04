Metallplatten auf Gleise gelegt: Metronom-Zug beschädigt Stand: 22.04.2024 13:08 Uhr Unbekannte haben am Sonntagabend bei Rotenburg (Wümme) Metallplatten auf die Gleise gelegt. Ein Metronom-Zug mit Hunderten Passagieren fuhr darüber. Die Fahrt musste unterbrochen werden.

Als der 42-jährige Lokführer die Hindernisse überfuhr, leitete er sofort eine Notbremsung ein, teilt die Polizei mit. Für die rund 600 Fahrgäste verzögerte sich anschließend die Weiterfahrt auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg. Der Zug konnte vor Ort repariert werden und nach einer Stunde weiterfahren. Verletzt wurde laut Polizei niemand. An der Lok der Eisenbahngesellschaft Metronom und am Gleiskörper entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Zeugin will verdächtige Kinder oder Jugendliche gesehen haben

Bei den Metallteilen handelte es sich um ausgesonderte Platten einer Gleisanlage. Die sogenannte Gleitstuhlplatten werden für den Weichenbau benötigt. Sie hatten in der Nähe der Gleise gestanden. Wer sie auf die Gleise legte, ist noch unklar. Eine Passagierin gab an, nach der Kollision drei verdächtige Kinder oder Jugendliche bemerkt zu haben, die vom Gleis geflohen sind, so die Polizei. Sie ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

