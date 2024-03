Messerangriff nach Auto-Kollision in Stade: Opfer gestorben Stand: 23.03.2024 16:11 Uhr Folgenschwerer Streit in Stade: Am Freitag war ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Am Samstag starb der 35-Jährige im Krankenhaus.

Das teilte die Polizei mit. Am Hafen waren am späten Freitagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Die Insassen stiegen aus und gerieten in Streit - dann kam ein Messer zum Einsatz. Laut Polizei war zufällig ein Streifenwagen vor Ort. Die Beamten beobachteten demnach, wie zwei Männer durch Stiche verletzt wurden. Um die Kontrahenten zu trennen, setzten die Polizisten den Angaben zufolge Pfefferspray ein. Dadurch seien zwei weitere Männer leicht verletzt worden.

Opfer stirbt - Polizei will "Eskalation" verhindern

Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser in Stade und Buxtehude gebracht. Polizisten sicherten den Angaben zufolge die Eingänge der Kliniken, "um zu verhindern, dass anreisende Familienangehörige der Betroffenen sich Zutritt verschafften". Der lebensgefährlich verletzte 35-Jährige aus Stade erlag laut Polizei am Samstagnachmittag seinen Verletzungen. Wieder befürchtete die Polizei Probleme: "Um eine mögliche Eskalation mit anreisenden, trauernden Familienangehörigen in der Stadt zu verhindern, wurden Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg angefordert und eingesetzt", teilte die Polizei mit.

Messerangriff in Stade: Suche nach Täter geht weiter

In Stade ermittelt nun eine Mordkommission. Bis in die Morgenstunden hatten sich die ersten Ermittlungen, Zeugenvernehmungen und Spurensuchen hingezogen, wie es weiter von der Polizei hieß. Unterstützung kam von Feuerwehrleuten: Sie leuchteten den Tatort aus und Feuerwehrtaucher suchten das Hafenbecken nach Beweismitteln ab. Nach dem Täter, der das Messer eingesetzt hat, wird laut Polizei weiter gefahndet.

Geschäft in Stade demoliert

Vor dem Zusammenstoß der Autos hatten am Nachmittag mehrere Männer in der Stader Innenstadt in einem Sport- und Shisha-Geschäft Scheiben eingeschlagen und Inventar zerstört. Die Täter konnten fliehen. Ob beide Vorfälle zusammenhängen könnten, dazu gab es von der Polizei zunächst keine Angabe.

