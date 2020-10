Stand: 01.10.2020 08:43 Uhr Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter ohne Zuschauer

Die Organisatoren der Deutschen Meisterschaften der Vielseitigkeitsreiter darum, dass am Wochenende keine Zuschauer zu den Titelkämpfen nach Luhmühlen kommen. Grund sei die Corona-Pandemie. Nach Angaben der Veranstalter waren im vergangenen Jahr beim Geländeritt rund 40.000 Zuschauer an der Strecke. Sollten am Wochenende doch Zuschauer anreisen, müsste das Turnier im schlimmsten Fall abgebrochen werden. Im Juni hatte das Traditionsturnier in Luhmühlen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.10.2020 | 09:30 Uhr