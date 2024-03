Stand: 19.03.2024 11:46 Uhr Mehrere Pferdestall-Einbrüche: Diebe stehlen Sattel und Zubehör

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag im Landkreis Stade in zwei Pferdeställe eingebrochen. Nach Polizeiangaben ist noch unklar, ob die beiden Fälle zusammenhängen. In Burweg drangen Diebe bereits zum zweiten Mal in einen Stall ein. Beim ersten Einbruch vor einer Woche hatten die Täter laut Polizei hochwertige Geräte zur Pferde-Therapie für mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Diesmal entwendeten sie Reitzubehör und einen Sattel. Der neue Schaden beträgt etwa 3.500 Euro, so die Schätzung der Polizei. Hinweise nimmt die Polizeistation Oldendorf unter der Telefonnummer (04144) 60 64 10 entgegen. Bei einem weiteren Einbruch auf einem Pferdehof in Harsefeld drangen die Täter gewaltsam in eine Scheune ein und durchsuchten das Gebäude. Laut Polizei fanden sie keine brauchbare Beute und zogen wieder ab. In diesem Fall bittet die Polizei Harsefeld um Hinweise unter der Telefonnummer (04164) 88 82 60.

