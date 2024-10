Stand: 22.10.2024 08:18 Uhr Mehr Grün, mehr Leben: Soltau plant den Umbau der Innenstadt

Die Stadt Soltau im Heidekreis will in den nächsten rund 20 Jahren ihr Stadtzentrum erneuern. Ein Konzept mit ersten Entwürfen wurde am Montagabend vorgestellt. Viele Soltauerinnen und Soltauer hatten dazu ihre Ideen eingebracht, teilte die Stadt mit. Vorgesehen ist, das Rathausquartier und die 30 Jahre alte Fußgängerzone umzugestalten. Aus zubetonierten Flächen sollen klimafreundliche Grünflächen werden. Die Flüsse Böhme und Soltau, die mitten durch die Stadt fließen, sollen zugänglicher werden und in Zukunft Teil eines grünen Bandes sein. Dieses soll dem Hitzestress in Zeiten des Klimawandels entgegenwirken. Bürgermeister Olaf Klang (parteilos) wünscht sich in der Innenstadt eine Mischung aus Läden, Cafés und Angeboten für Kultur und Sport. Für den Umbau des Stadtzentrums stehen rund sieben Millionen Euro an Fördermitteln des Bundes bereit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.10.2024 | 08:30 Uhr