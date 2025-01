Die Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Klauentieren wie Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. Sie kann auch viele Zoo- und Wildtiere infizieren. Pferde gelten als nicht anfällig.



Das Virus hat eine kurze Inkubationszeit und breitet sich somit sehr schnell aus. Erkrankte Tiere verbreiten das Virus mit der Flüssigkeit aufgeplatzter Bläschen an den Lippen sowie Speichel, Atemluft und Milch.



Erkrankte Tiere haben Symptome wie Fieber, vermehrten Speichelfluss, Appetitlosigkeit, Apathie, eine gerötete Mundschleimhaut und Bläschen an der Innenfläche der Lippen, am Zahnfleischrand, an Klauen und Zitzen. Tiere trippeln und heben die Klauen an, um die Schmerzen zu vermindern. Bei Schafen und Ziegen verläuft die Infektion hingegen meist unauffällig. Je nach Tierart sterben etwa zwei bis fünf Prozent nach einer Ansteckung. Bei jungen Tieren liegt die Sterberate erheblich höher.



Das Virus ist sehr widerstandsfähig und bleibt im Erdboden, in Abwässern oder Jauche sowie gefroren lange ansteckungsfähig. Eingetrocknet in Haaren, Kleidern, Schuhen oder Heu kann es über Monate bis Jahre überleben.



Quellen: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und Friedrich-Loeffler-Institut