Stand: 06.04.2023 08:00 Uhr Maskenpflicht fällt: Elbe Kliniken bitten um freiwilliges Tragen

Karfreitag ist der letzte Tag, an dem Besucherinnen und Besucher per Gesetz verpflichtet sind, beim Betreten eines Krankenhauses oder einer Arztpraxis eine FFP2-Maske zu tragen. Über das Hausrecht könnten solche Einrichtungen dies auch weiter anordnen. Die meisten Krankenhäuser wollen darauf verzichten. Das Klinikum in Lüneburg und die Elbe Kliniken (Landkreis Stade) bitten dagegen darum, weiterhin eine medizinische Maske zu tragen. So sollen geschwächte Menschen geschützt werden. In Stade und Buxtehude habe man zudem die Erfahrung gemacht, dass nach dem Wegfall der Maskenpflicht beim Pflegepersonal plötzlich überdurchschnittlich viele Mitarbeitende krank geworden seien, heißt es von den Elbe Kliniken.

Weitere Informationen Maskenpflicht: Letzte Corona-Maßnahme fällt auch in Niedersachsen Karfreitag läuft die Maskenpflicht in pflegerischen und medizinischen Einrichtungen aus - die letzte staatliche Regelung. (05.04.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.04.2023 | 08:30 Uhr