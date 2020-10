Stand: 08.10.2020 16:12 Uhr Mann sucht Portemonnaie auf Gleisen - Zug muss bremsen

Am Bahnhof Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) ist ein 47-Jähriger am Mittwochabend fast von einem abfahrenden Metronom überfahren worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, legte der Zug eine Schnellbremsung ein. Der Mann erlitt eine Armverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige aus Bispingen im Heidekreis gab an, er habe nach seinem verlorenen Portemonnaie gesucht und sei dabei vom Bahnsteig gestürzt. Bundespolizisten fanden die Geldbörse später im Gleisbett. Da der Mann die Gleise nicht hätte betreten dürfen, wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen ihn ermittelt. Während des Einsatzes wurde die Bahnstrecke gesperrt, laut Bundespolizei verspäteten sich zehn Züge.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.10.2020 | 17:00 Uhr