Mann stirbt nach Streit um Hund - Prozessauftakt in Lüneburg Stand: 28.02.2021 16:05 Uhr Eigentlich ging es nur um die Rückgabe eines Hundes. Doch dann entbrannte darüber ein Streit, bei dem ein Mann so schwer verletzt wurde, dass er starb. Ab Montag verhandelt das Landgericht Lüneburg.

Verantworten müssen sich ein Ehepaar und sein gemeinsamer Sohn. Die Staatsanwaltschaft wirft den 54, 48 und 24 Jahre alten Angeklagten gefährliche Körperverletzung sowie gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Sie sollen sich im Oktober 2017 mit einer Frau und ihrem Lebensgefährten sowie weiteren Personen auf einem Supermarktparkplatz in Wietze im Landkreis Celle getroffen haben. Die Frau hatte bei der Familie einen Hund gekauft, nun wollten beide Parteien den Kauf rückgängig machen. Darüber seien sie in Streit geraten, so eine Gerichtssprecherin. Dieser eskalierte, es kam zur körperlichen Auseinandersetzung.

Lebensgefährte stirbt nach monatelangem Wachkoma

Die Käuferin wurde schwer verletzt, ihr Lebensgefährte erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit Hirnblutung. Er starb im Juli 2019, nachdem er zuvor monatelang im Wachkoma gelegen hatte. Der Prozess war zunächst am Amtsgericht Celle eröffnet worden. Als dann das Opfer starb, wurde die Verhandlung an das Landgericht Lüneburg abgegeben. Für den ersten Prozesstag sind laut Gericht fünf Zeugen geladen. Ein Urteil wird Ende Mai erwartet.

