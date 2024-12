Stand: 04.12.2024 08:16 Uhr Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Uelzen

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Uelzen ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war der Rauchmelder einer Wohnung im ersten Stock angegangen. Nachbarn alarmierten daraufhin die Feuerwehr, die nur noch den Leichnam des Mannes aus der Wohnung bergen konnte. 30 Einsatzkräfte löschten den Brand. Genaue Angaben zur Identität des Mannes, zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei bislang nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

