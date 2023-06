Stand: 12.06.2023 11:45 Uhr Vandalismus im Lüneburger Stadtforst: 80 Eichen ausgerissen

Unbekannte haben rund 80 junge Eichen am Forsthaus in Bardowick bei Lüneburg aus dem Boden gerissen und damit eine frisch aufgeforstete Fläche zerstört. Die gut ein Meter hohen Bäumchen waren erst im Herbst gepflanzt worden. Damit sollten in dem Waldstück Lücken geschlossen werden, die durch einen Borkenkäfer-Befall entstanden waren. Lüneburgs Stadtförster Per-Ole Wittenburg ist fassungslos. "Wer tut so etwas und aus welchem Grund?", fragt er. Die Stadt Lüneburg hat Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt. Erst vor einem Jahr hatten Unbekannte in einem Waldstück in der Nähe etwa 600 junge Eichen und Flatterulmen mutwillig abgeschnitten. Diese hatte die Stadt unmittelbar nach der Zerstörungstat nachgepflanzt.

