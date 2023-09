Stand: 11.09.2023 08:49 Uhr Lüneburger Heide: Besucher fahren deutlich seltener Kutsche

Die Nachfrage nach Kutschfahrten ist in der Lüneburger Heide in den vergangenen Jahren drastisch zurück gegangen. Grund sei das veränderte Freizeitverhalten der Besucher, sagt Steffen Meyer, Kutschbetreiber aus Schneverdingen (Landkreis Harburg). Früher habe zum Urlaub in der Lüneburger Heide ein Ausflug mit der Kutsche dazugehört. Heute kämen die jungen Leute mit ihren Kindern wegen der Freizeitparks und würden eine Kutschfahrt nur nebenbei buchen, wenn noch Zeit sei, sagt Meyer. Er hat seine Kutschengespanne von 27 auf 16 reduziert. Margret Hedder von der Bispingen Touristik bestätigt die Veränderung. In der Gemeinde Bispingen gebe es noch drei Kutschbetriebe. Die habe früher jedes Dorf gehabt.

