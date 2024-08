Lüneburger Heide: Amelinghausen hat eine neue Heidekönigin Stand: 18.08.2024 16:30 Uhr Nach neun Tagen endet in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) das Heideblütenfest. Zum Abschluss des traditionellen Fests wurde am Sonntag eine neue Heidekönigin gewählt: die 24-jährige Nele Rörup übernimmt das Amt.

Die BWL-Studentin tritt damit die Nachfolge der Hotelfachfrau Lisa Röttger an. Diese hatte nach Angaben des Vorsitzenden des Vereins Heideblütenfest Amelinghausen im vergangenen Jahr 90 Termine als Vertreterin der Lüneburger Heide absolviert - in Amtstracht mit Krone und Mantel. Die neue Königin ist die 74. in der Reihe - bereits seit 1949 werden in Amelinghausen Heideköniginnen gewählt. Sie repräsentiert die Samtgemeinde mit ihren fünf Mitgliedsgemeinden, den Landkreis und die Region Lüneburger Heide. Der Startschuss der Heideblütenfestwoche war am vergangenen Samstag gefallen. Im Laufe der Woche gab es ein breites Programm mit 20 Veranstaltungen.

Videos 1 Min Lisa Röttger ist die neue Heidekönigin in Amelinghausen (20.08.2023) Damit geht für die gelernte Hotelfachfrau ein Kindheitstraum in Erfüllung. 1 Min

Schneverdingen feiert Ende August Heideblütenfest

In einer Woche lädt auch Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) zum Heideblütenfest ein. Dort erwartet die Besuchenden nach Angaben der Stadt ein Programm aus Open-Air-Veranstaltungen, Tanz und Theater, einer Lasershow und einem Gottesdienst. Auch dort wird zum Abschluss eine neue Heidekönigin gekrönt und ein Festumzug durch die Stadt ziehen.

